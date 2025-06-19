Истец И. оформил приобретение автомобиля марки «Lada» полностью онлайн через раздел «Госуслуги» в приложении банка. Сделка была зарегистрирована, в 11.55 часов поступило уведомление о снятии авто с учета, а в 12.06 часов – о необходимости получения новых номеров в ЦОНе.

По пути в специализированный ЦОН для завершения процедуры он был остановлен сотрудниками полиции.

В отношении него был составлен протокол по ч.4 ст.590 КоАП за управление автомобиля якобы с подложными государственными номерными знаками. В ходе судебного разбирательства установлено,что номера не являлись поддельными, но были признаны недействительными из-за снятия автомобиля с регистрации. Согласно требований ч.4 ст.590 КоАП ответственность наступает лишь при наличии умысла, которого в действиях гр.И. установлено не было. Он управлял автомобилем только с целью законной перерегистрации.

Оформление автомобиля через приложение полностью соответствует закону и согласовано с уполномоченными органами МВД Приложение предоставляет гражданам возможность безопасно и быстро проводить регистрацию транспортных средств без необходимости личного участия на начальных этапах.

По результатам рассмотрения специализированный судом по административным правонарушениям города Костаная признал, отсутствие в действиях гр. И. состава административного правонарушения.

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