Покупательница одним ударом уложила 18-летнюю кассиршу в магазине

48-летняя женщина отделается штрафом, после того как одним ударом уложила 18-летнюю кассиршу на пол в магазине.

Об этом говорится в сюжете «5 канала», передает Tengrinews.kz.

Инцидент с участием нетерпеливой покупательницы и кассира произошел в одном из супермаркетов Караганды и попал на камеру наблюдения.

Как рассказала родственница пострадавшей, девушка в свой короткий перерыв решила купить шоколадку к чаю. Стоявшая за ней женщина поторопила ее в грубой форме, используя нецензурную лексику.

В ответ кассирша успела сказать, что нужно «проще разговаривать», и тут же получила удар в область виска. Девушку некоторое время не могли привести в чувство и поднять на ноги. Она была дезориентирована, чувствовала головокружение, а впоследствии — головную боль.

Медицинская экспертиза установила легкий вред здоровью. Поэтому дело рассмотрят в административном суде, а «покупательнице-боксерше» грозит всего лишь штраф.

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