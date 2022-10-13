Покупательница одним ударом уложила 18-летнюю кассиршу в магазине

48-летняя женщина отделается штрафом, после того как одним ударом уложила 18-летнюю кассиршу на пол в магазине.
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Об этом говорится в сюжете «5 канала», передает Tengrinews.kz.
Инцидент с участием нетерпеливой покупательницы и кассира произошел в одном из супермаркетов Караганды и попал на камеру наблюдения.
Как рассказала родственница пострадавшей, девушка в свой короткий перерыв решила купить шоколадку к чаю. Стоявшая за ней женщина поторопила ее в грубой форме, используя нецензурную лексику.
В ответ кассирша успела сказать, что нужно «проще разговаривать», и тут же получила удар в область виска. Девушку некоторое время не могли привести в чувство и поднять на ноги. Она была дезориентирована, чувствовала головокружение, а впоследствии — головную боль.
Медицинская экспертиза установила легкий вред здоровью. Поэтому дело рассмотрят в административном суде, а «покупательнице-боксерше» грозит всего лишь штраф.
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