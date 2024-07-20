Покупки казахстанцев в интернет-магазинах станут известны налоговикам

В рамках обсуждения проекта нового Налогового кодекса предлагается внесение поправок в Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», которые касаются разглашения банковской тайны, передает inbusiness.kz.

Согласно поправкам, не будет считаться разглашением банковской тайны представление в органы государственных доходов информации о платежах и (или) переводах денег физических лиц из Республики Казахстан в другие страны.

Это изменение связано с вступлением в действие с января 2022 года порядка исчисления и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, известного как «налог на Google». Данные изменения предназначены для повышения прозрачности и эффективности налогового администрирования в отношении международных платежей.

С момента введения «налога на Google» в январе 2022 года в Казахстане зарегистрировалось 64 компании, которые уплатили НДС в сумме 24,3 млрд тенге в 2023 году. Однако, по мнению разработчиков нового Налогового кодекса, эта цифра не отражает реального масштаба деятельности иностранных интернет-компаний на казахстанском рынке.

Слабое привлечение к условной регистрации иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю и оказание услуг гражданам Казахстана, связано с отсутствием информации об их деятельности и ограниченными возможностями воздействия на них.

«К примеру, компания Pinduoduo в 2023 году не уплатила НДС в размере 1,5 млрд тенге. Предлагаемые изменения, включающие доступ к информации о платежах и переводах денежных средств из Казахстана, позволят налоговым органам контролировать полноту и своевременность уплаты НДС иностранными компаниями», – говорится в обосновании поправки.

Несмотря на то, что «налог на Google» введен сравнительно недавно, наблюдается положительная динамика в собираемости средств по данному налогу.

Автор Майра Медеубаева

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