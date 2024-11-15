Покупки на Temu и AliExpress подорожают: что изменится для казахстанцев





Во второй половине 2026 года в странах Евразийского экономического союза начнут действовать новые правила для товаров, приобретаемых на зарубежных маркетплейсах, включая Temu, AliExpress, iHerb и другие площадки.

Как сообщили в Комитете государственных доходов, изменения стали продолжением пилотного проекта, который стартовал в 2023 году. В эксперименте участвовали АО «Казпочта», ТОО «DHL International Kazakhstan» и другие компании, осуществляющие доставку товаров физическим лицам. За время реализации проекта каких-либо сложностей с получением посылок у покупателей не выявлено.

Для большинства потребителей порядок покупок останется прежним. Если стоимость товара не превышает 200 евро, оплачивать пошлины и налоги не потребуется. Посылки будут доставляться в обычном режиме, а оформление таможенных документов возьмут на себя операторы электронной торговли.

Согласно новым правилам, товары, приобретаемые гражданами на иностранных маркетплейсах, выделят в отдельную категорию — «товары электронной торговли». Для них вводится специальная декларация на товары электронной торговли. Подавать ее будут операторы электронной торговли, представляя интересы покупателей перед таможенными органами.

При этом отменяется действующий весовой лимит в 31 килограмм. Беспошлинный порог по стоимости сохранится на уровне 200 евро.

Изменения коснутся более дорогих покупок. Если стоимость товара превысит 200 евро, покупателю придется оплатить таможенную пошлину в размере 5% от стоимости товара, а также НДС по ставке 16%.

Например, при покупке товара стоимостью 250 евро пошлина составит 12,5 евро, а при стоимости 500 евро — 25 евро. Кроме того, в обоих случаях дополнительно начисляется НДС.

В КГД отмечают, что нововведения направлены на упорядочение интернет-торговли и предотвращение ввоза коммерческих партий товаров под видом покупок для личного пользования.

При этом новые правила не распространяются на товары, уже находящиеся на территории ЕАЭС и реализуемые через местные интернет-площадки, такие как Wildberries, Ozon и Kaspi.kz.

Таким образом, для большинства казахстанцев, заказывающих товары для личного пользования стоимостью до 200 евро, процесс покупки и получения посылок останется без изменений.

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