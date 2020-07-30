Покушение на убийство двух человек раскрыли полицейские Костанайской области

На жизнь двух людей совершил покушение житель Костанайской области. Он выстрелил в них из охотничьего ружья. Об этом говорится в ответе пресс-службы департамента области на запрос alau.kz

Как сообщили нам в ответ на наш запрос в пресс-службе областного департамента полиции, преступление было совершено в селе Селантьевка Алтынсаринского района.

«Установлено, что трое мужчин находились в одном из домов, в одном из частных дворов, где между ними произошел конфликт, в результате которого 29-летний и 31-летний мужчины получили огнестрельные ранения», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. 34-летний подозреваемый установлен и задержан.

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