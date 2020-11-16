Покушение на убийство. Известна причина нападения на женщину в Костанае

С ножом на женщину напал житель Костаная на одной из улиц города. Преступление было совершено, что называется «средь бела дня». Пострадавшая была доставлена в больницу, ей оказали помощь. Подозреваемый в совершении нападения был задержан в течение нескольких часов. Как выяснилось, причиной агрессии, послужили деньги.

Кадры, снятые в Костанае камерой наблюдения, установленной на цветочном павильоне по улице Гагарина, быстро разошлись по соцсетям и мессенджерам жителей города и области. На них запечатлен момент совершения преступления. Видно, как к стоящей у нескольких машин женщине, подходит мужчина, достаёт нож и несколько раз бьёт её им. Пострадавшая падает после первого удара, остальные агрессивный человек наносит уже лежащей жертве, после что-то выхватывает из её рук и выходит из кадра. Женщина остаётся лежать на обочине дороги. Мимо проезжает несколько автомобилей. Вся сцена длится меньше минуты. О том, что произошло субботним днём, подробнее рассказали нам в департаменте полиции.

«14 ноября, около 14 часов, в Костанае по улице Гагарина 38-летней женщине были причинены ножевые телесные повреждения. По результатам полученных телесных повреждений женщина госпитализирована в больницу»,- рассказал начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

Всего женщине было нанесено 5 ударов. В результате она получила порез пальца руки, две колото-резанных раны обоих плеч и по одному такому же ранению в спину и в переднюю стенку брюшной полости. Пострадавшей была оказана своевременная помощь. Как сообщили в полиции, уже вечером того же дня, её отпустили из больницы домой. Женщина сообщила полицейским, кто на нее напал.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель областного центра. Он в алкогольном опьянении был, средней степени. Он забрал сумку, нож. Изъяли по месту проживания. Он проживает с матерью»,- сообщил Нурлан Арыстанов.

По некоторым данным, задержанный в течение 20-и лет был трижды судим за краж, по одному разу за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С потерпевшей они были ранее знакомы, даже проживали в одном районе, едва ли не в соседних домах. Полицейским удалось выяснить предварительную причину возникновения конфликта между мужчиной и женщиной.

«Предварительная известна, из-за долга денежного. Там цена вопроса 20 тысяч тенге»,- сказал Нурлан Арыстанов.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». Проводятся необходимые следственные действия.

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