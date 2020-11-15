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Покушение на убийство. В Костанае мужчина нанес женщине множество ножевых ран

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По факту нападения на 38-летнюю женщину в Костанае начато досудебное расследование. 

Происшествие случилось ппо улице Гагарина 14 ноября в 14.30 начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».

Подозреваемый 41-летний житель Костаная в настоящее время задержан.

Мужчина нанёс потерпевшей несколько ножевых ранений. Женщина доставлена в больницу, проводятся необходимые следственные действия.

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