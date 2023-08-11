Поквартирный обход в поисках нечипированных кошек и собак. Мнение юриста

Казахстанский юрист Сергей Уткин прокомментировал, может ли полиция совершать поквартирный обход в поисках нечипированых и незарегистрированных домашних животных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В первую очередь юрист подтвердил, что вводимый обязательный учет домашних животных действительно предусмотрен статьей 11 закона «Об ответственном обращении с животными».

Как ранее говорили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, выявлять нарушителей будут участковые инспекторы. За отказ от регистрации животного или нарушение норм учета казахстанцев будут штрафовать: размер штрафа на физических лиц — 10 МРП (34 500 тенге), при повторе в течение года — 20 МРП (69 000 тенге).

Позже в министерстве заверили, что в настоящее время проведение рейдовых мероприятий по проверке чипирования домашних животных не предусмотрено.

Юрист обратил внимание на большие коррупционные риски вводимой меры.

«По статье выносить постановления о наложении административного взыскания вправе сами полицейские, даже без передачи дела в суд. Получается, это новый клондайк (в переносном значении — «место, полное несметных сокровищ». — Прим.) для коррумпированных полицейских. Можно ходить по району, останавливать владельцев животных и под страхом наложения крупного штрафа собирать приличную мзду (плата, вознаграждение. — Прим.). Мало того, полицейские решили делать поквартирный обход. У меня подозрение, что такая мера продекларирована исключительно из коррупционных соображений», — сказал Уткин в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.

По его словам, статья 20 Конституции гласит: жилище неприкосновенно. Тем самым проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

Юрист уточнил, что в подпункте 25 пункта 2 статьи 6 закона «Об органах внутренних дел» предусмотрено право полицейских беспрепятственно входить, осматривать жилые и иные помещения, территории и земельные участки при преследовании подозреваемых в совершении административных правонарушений либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается административное правонарушение.

Это означает, как добавил Уткин, что полицейский может беспрепятственно войти в жилище или во двор частного дома только в двух случаях:

если он преследует подозреваемого, а подозреваемый забежал в жилище;

если у полицейского имеется заявление, рапорт и тому подобное сообщение о том, что в конкретной квартире или доме проживает владелец конкретного незарегистрированного животного.

«Ходить просто так по всем квартирам подряд, наугад осматривать жилище и выискивать незарегистрированных животных полицейские не вправе. Поэтому в подобных случаях гражданин вправе не пускать полицейского, не открывать ему дверь. Принудительно взламывать дверь полиция не вправе, поскольку законом этот порядок в подобных случаях прямо не урегулирован, а как указано в статье 20 Конституции, порядок проникновения полицейского в жилище (помимо воли проживающего в нем лица) должен быть урегулирован только законом. Если же полицейский незаконно вторгнется в жилище против воли проживающего в нем лица, он подлежит уголовной ответственности пункта части 3 статьи 149 Уголовного кодекса, которой предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет», — добавил Сергей Уткин.

Юрист советует казахстанцам фиксировать на фото, видео и аудио любое общение с полицейскими, «это может помочь впоследствии доказать, что сотрудник полиции действовал незаконно».

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