Полетят ли дети бесплатно? Почему туроператоры недовольны принятой программой

Казахстанские туроператоры недовольны принятым вариантом новой госпрограммы Kids Go Free. По их мнению, процедура возмещения стоимости авиабилетов для детей от 2 до 17 лет содержит финансовые риски. Её реализация под угрозой из-за непродуманного механизма.

Чего именно опасаются туроператоры, рассказала заместитель директора департамента туризма палаты предпринимателей «Атамекен» Елена Михнова, сообщает «31 канал».

По её словам, главное опасение туроператоров – это необходимость замораживания финансовых средств на довольно длительный срок, передает informburo.kz

«Поскольку турбизнес – низкомаржинальный, не все туроператоры смогут позволить себе воспользоваться этой мерой. Есть опасения, что они выкупят билеты, отправят туристов в путешествие, а потом не смогут получить свои средства, потому что, например, деньги уже закончились», – пояснила Елена Михнова.

Говоря о повышении эффективности программы, она привела в пример российскую программу кэш-бэка, где субсидия возвращается непосредственно туристу, без участия туроператора.

«Но здесь необходимо учитывать, что российская программа рассчитана на внесезонный турпакет – весна и осень. Наша же программа круглогодичная, поэтому опираться на российский опыт, возможно, не совсем правильно. Сейчас уже есть первые туроператоры, которые хотят воспользоваться этой программой. На их примере посмотрим, насколько она жизнеспособна в этом варианте», – сказала представитель «Атамекена».

Она также отметила, что развитию внутреннего туризма в Казахстане мешают несколько факторов. Один из них – плохие дороги, не позволяющие казахстанцам путешествовать на автомобиле. Второй важный фактор – высокие цены.

«Турпродукт у нас имеет довольно высокую цену, которая складывается из высоких расстояний, длительных перелётов, дорогих авиабилетов. Некоторые сезонные дестинации, именно потому что они сезонные, держат высокие цены на свои услуги», – пояснила Елена Михнова.

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