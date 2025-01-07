О временно отмене нескольких рейсов, в том числе в Россию, сообщила авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq. Официальное заявление опубликовано в Instagram перевозчика, передает tengrinews.kz

«Уважаемые пассажиры! Информируем вас об сокращении рейсов, выполняемых на воздушных судах A320, в период с 20 января по 6 марта, В связи с проведением С-Chеск авиакомпания временно сократила следующие рейсы:

HH18 — 22JAN 05MAR A320 SKD 1200 TAS 1250

HH701 — 25JAN 01MAR A320 TAS 0600 DME 0830

HH702 — 25JAN 01MAR A320 DME 2240 TAS 0330

HH703 — 24JAN 28FEB A320 FEG 1830 DME 2110

HH704 — 24JAN 28FEB A320 DME 1050 FEG 1710

HH705 — 21JAN 04MAR A320 NMA 1640 DME 1920

HH706 — 21JAN 04MAR A320 DME 0850 NMA 1510

HH707 — 20JAN 03MAR A320 TAS 0540 DME 0710+1

HH707 — 24JAN 28FEB A320 TAS 0650 DME 0920

HH708 — 21JAN 04MAR A320 DME 2040 TAS 0330

HH708 — 24JAN 28FEB A320 DME 2230 TAS 0520

HH709 — 25JAN 01MAR A320 BHK 1510 DME 1920

HH710 — 25JAN 01MAR A320 DME 0950 BHK 1340

HH712 — 20JAN 03MAR A320 DME 0210 SKD 0700+1

HH715 — 20JAN 03MAR A320 TAS 2120 DME 2350

HH715 — 23JAN 06MAR A320 TAS 1950 DME 2220

HH716 — 23JAN 06MAR A320 DME 2340 TAS 0530+1

HH717 — 22JAN 05MAR A320 TAS 0310 DME 0440+1

HH718 — 23JAN 06MAR A320 DME 0600 TAS 1150

HH741 — 21JAN 04MAR A320 SKD 0850 LED 1210

HH742 — 22JAN 05MAR A320 LED 0350 SKD 1040

HH743 — 21JAN 04MAR A320 NMA 2310 LED 0330

HH744 — 21JAN 04MAR A320 LED 1330 NMA 2025 «Приносим извинения за доставленные неудобства. Для получения информации о возврате или обмене билетов, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки», — говорится в сообщении.

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