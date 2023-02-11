Полезно ли кормят в школах Казахстана — исследование

Эксперты детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и «Национальный центр здорового питания» (НЦЗП) проверили полезность питания в казахстанских школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Исследование по оценке школьного питания проводилось в школах города Шымкента, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. Анализ проводился среди всех учеников с первого по выпускной класс. Исследование показало, что нормы потребностей населения страны в пищевых веществах и энергии не соответствуют международным и требуют пересмотра и актуализации.

Согласно результатам анализа, нормы потребления сахара и соли в казахстанских нормативах превышают международные рекомендуемые стандарты.

«Необходимо усовершенствование и гармонизация многочисленных нормативных правовых актов, регулирующих школьное питание, число которых достигает 12 нормативно-правовых актов», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты провели опрос среди детей, где спросили учеников, нравятся ли им блюда в школьном меню.

«По данным опроса детей, текущее школьное меню и предложенная пища нравятся 59 процентам детей, оставшемуся 21 проценту учащихся еда либо не нравится, либо они вовсе не едят в школьной столовой — 20 процентов. О вреде соли знает только половина опрошенных учеников, 50 процентов, остальные 20 процентов ответили, что соль полезна, и 30 процентов не знают ответа», — говорится в исследовании.

Также наблюдается распространенность ожирения и избыточного веса среди казахстанских школьников. Анализ показал, что среди мальчиков проблемы с избыточным весом выше, чем среди девочек.

«В целом в исследованных школах среди всех детей и подростков 6–17 лет распространенность избытка массы тела и ожирения составила 18 процентов, из них избыток веса у 12 процентов и ожирение у 6 процентов. У мальчиков наблюдалась более высокая тенденция к избытку массы тела и ожирению (21 процент), чем у девочек (16 процентов).

Выяснилось, что родители и дети положительно относятся к обеспечению бесплатным школьным питанием, однако хотели бы расширить ассортимент блюд, увеличить количество и разнообразие фруктов.

«Оценка дала возможность получить больше информации о системе организации школьного питания, о сильных и слабых сторонах существующей практики школьного питания. По итогам исследования выработаны основные рекомендации в целях улучшения организации школьного питания»

Отмечается, что рекомендации по созданию нового школьного меню будут опубликованы после проведения консультаций с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения.

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