Потерпевший подал апелляционную жалобу на приговор, вынесенный судом № 2 города Костаная по делу о нападении на хирурга-уролога Антона Кистанова. Напомним, в июле в приёмном покое областной больницы 34-летний пациент Аблайхан Саринжепов ударил врача, после чего тот упал и ударился головой об пол. Последствия травмы Кистанов лечит до сих пор.

Решение первой инстанции

Суд пришёл к выводу, что тяжкий вред здоровью был причинён по неосторожности, а Саринжепов не предвидел наступления таких последствий. Деяние квалифицировано как преступление небольшой тяжести. Подсудимому назначили шесть месяцев лишения свободы; значительную часть срока он уже отбыл в СИЗО.

Позиция потерпевшего

Адвокат Антона Кистанова Арайлым Аманкулова заявила, что защита считает приговор чрезмерно мягким и не соответствующим тяжести преступления и его последствиям. По её словам, врач не может вернуться к работе и обеспечивать семью. В апелляционной жалобе они просят назначить Аблайхану Саринжепову один год лишения свободы «в соответствии с законом и принципами справедливости».

Что дальше

По делу проводится апелляционная проверка. Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам рассмотрения жалобы в суде апелляционной инстанции.