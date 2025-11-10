С 2028 года пенсионный возраст женщин в Казахстане будет ежегодно повышаться на шесть месяцев и к 2031-му достигнет 63 лет — наравне с мужчинами. В ЕНПФ напомнили ключевые правила назначения и расчёта выплат, а также случаи досрочного оформления.
Пенсионный возраст
- Мужчины получают выплаты по достижении 63 лет.
- Женщины сейчас выходят на пенсию в 61 год.
- С 2028 года возраст для женщин будет расти на 6 месяцев ежегодно и к 2031 году достигнет 63 лет.
Кто ещё имеет право на выплаты
Граждане с инвалидностью
Лица с бессрочной инвалидностью I–II групп могут получать выплаты из ЕНПФ в установленном порядке.
Занятые на вредных и опасных работах
Досрочно воспользоваться накоплениями могут граждане, которые:
- достигли 55 лет;
- не менее 84 месяцев (7 лет) уплачивали обязательные профессиональные пенсионные взносы.
Выезд на ПМЖ за рубеж
Иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на ПМЖ за пределы РК, вправе получить единовременную выплату всех накоплений из ЕНПФ.
Накопления в ЕНПФ — личная собственность вкладчика. В случае смерти они передаются наследникам по закону.
Как рассчитывают ежемесячные выплаты
Выплаты гражданам пенсионного возраста и людям с инвалидностью I–II групп перечисляются ежемесячно по графику.
Методика для первого года:
- Общая сумма накоплений × 6,5% = годовая сумма выплаты.
- Полученное значение делится на 12 — это ежемесячная выплата за первый год.
- В последующие годы размер выплаты индексируется на 5% ежегодно.
Пример.
Сумма накоплений — 6 000 000 тг.
Годовая выплата за первый год: 6 000 000 × 6,5% = 390 000 тг .
Ежемесячно: 390 000 / 12 = 32 500 тг.
На второй год: 32 500 + 5% = 34 125 тг.
Если общая сумма накоплений меньше 12-кратного размера минимальной пенсии, средства выплачиваются единовременно. Если больше — ежемесячно.
Как подать заявление
Достигшим пенсионного возраста
Заявление подаётся по месту жительства в Госкорпорацию «Правительство для граждан» (принцип «одного окна»). Сразу можно оформить три обращения:
- о назначении базовой пенсии;
- о назначении государственной пенсии по возрасту;
- о перечислении накоплений из ЕНПФ.
Лично посещать офис ЕНПФ не требуется — всё оформляется через госкорпорацию.
Гражданам с инвалидностью I–II групп
Подать заявление можно:
- в любом филиале ЕНПФ;
- через личный кабинет на сайте или в приложении ЕНПФ с ЭЦП.
Срок перечисления: в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления деньги поступают на банковский счёт получателя.
