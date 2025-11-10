USD 526.02 EUR 607.55 RUB 6.5

Полгода в год: когда женщинам поднимут пенсионный возраст

— Сегодня, 10:20
Изображение для новости: Полгода в год: когда женщинам поднимут пенсионный возраст

pixabay.com

С 2028 года пенсионный возраст женщин в Казахстане будет ежегодно повышаться на шесть месяцев и к 2031-му достигнет 63 лет — наравне с мужчинами. В ЕНПФ напомнили ключевые правила назначения и расчёта выплат, а также случаи досрочного оформления.

Пенсионный возраст

  • Мужчины получают выплаты по достижении 63 лет.
  • Женщины сейчас выходят на пенсию в 61 год.
  • С 2028 года возраст для женщин будет расти на 6 месяцев ежегодно и к 2031 году достигнет 63 лет.

Кто ещё имеет право на выплаты

Граждане с инвалидностью

Лица с бессрочной инвалидностью I–II групп могут получать выплаты из ЕНПФ в установленном порядке.

Занятые на вредных и опасных работах

Досрочно воспользоваться накоплениями могут граждане, которые:

  • достигли 55 лет;
  • не менее 84 месяцев (7 лет) уплачивали обязательные профессиональные пенсионные взносы.

Выезд на ПМЖ за рубеж

Иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на ПМЖ за пределы РК, вправе получить единовременную выплату всех накоплений из ЕНПФ.

Накопления в ЕНПФ — личная собственность вкладчика. В случае смерти они передаются наследникам по закону.

Как рассчитывают ежемесячные выплаты

Выплаты гражданам пенсионного возраста и людям с инвалидностью I–II групп перечисляются ежемесячно по графику.

Методика для первого года:

  1. Общая сумма накоплений × 6,5% = годовая сумма выплаты.
  2. Полученное значение делится на 12 — это ежемесячная выплата за первый год.
  3. В последующие годы размер выплаты индексируется на 5% ежегодно.

Пример.
Сумма накоплений — 6 000 000 тг.
Годовая выплата за первый год: 6 000 000 × 6,5% = 390 000 тг .
Ежемесячно: 390 000 / 12 = 32 500 тг.
На второй год: 32 500 + 5% = 34 125 тг.

Если общая сумма накоплений меньше 12-кратного размера минимальной пенсии, средства выплачиваются единовременно. Если большеежемесячно.

Как подать заявление

Достигшим пенсионного возраста

Заявление подаётся по месту жительства в Госкорпорацию «Правительство для граждан» (принцип «одного окна»). Сразу можно оформить три обращения:

  • о назначении базовой пенсии;
  • о назначении государственной пенсии по возрасту;
  • о перечислении накоплений из ЕНПФ.

Лично посещать офис ЕНПФ не требуется — всё оформляется через госкорпорацию.

Гражданам с инвалидностью I–II групп

Подать заявление можно:

  • в любом филиале ЕНПФ;
  • через личный кабинет на сайте или в приложении ЕНПФ с ЭЦП.

Срок перечисления: в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления деньги поступают на банковский счёт получателя.



