Полицейские ходят по домам казахстанцев: что происходит

В Казахстане продолжается профилактическое мероприятие «Безопасный дом», направленное на предупреждение правонарушений, обеспечение общественного порядка и защиту несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz.

За первые четыре дня сотрудники полиции проверили более 46 тысяч жилых объектов и свыше 35 тысяч граждан, состоящих на профилактическом учёте.

В ходе проверок выявлено около четырёх тысяч человек, проживающих без регистрации, а также зафиксировано порядка трёх тысяч различных нарушений.

Особое внимание правоохранители уделяют безопасности детей. За время проведения мероприятия помощь потребовалась примерно 800 подросткам, из которых 127 были помещены в центры адаптации.

Так, в Павлодарской области полицейские обнаружили четверых малолетних детей, оставленных без присмотра взрослых.

«В таких случаях мы не стремимся наказать. Наша задача — защитить ребёнка», — подчеркнул заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев.

Кроме того, сотрудники полиции проверили более 11 тысяч владельцев оружия. По результатам проверок изъято 20 единиц незарегистрированного оружия.

В рамках мероприятия правоохранители провели около двух тысяч встреч с населением и получили почти 580 обращений граждан. В МВД заверили, что каждое из них будет рассмотрено.

Полицейские призывают казахстанцев не оставаться равнодушными к нарушениям общественного порядка и случаям, когда дети находятся без присмотра. Сообщить о подобных ситуациях можно по номеру 102.