В Костанайской области более 800 полицейских и военнослужащих уже патрулируют улицы и общественные места, проверяют у граждан документы и выявляют правонарушения. На территории республики стартовало очередное ОПМ «Правопорядок».

Проведение ОПМ является одним из законных оснований остановки транспортных средств.

В областном департаменте полиции отметили, что за 9 месяцев текущего года выявлено 140 фактов перевозки , хранения и ношения запрещенных предметов , в том числе 9 единиц огнестрельного травматического и газового оружия, 64 единицы холодного оружия.

Вместе с тем выявлено 35 фактов незаконной перевозки скота и мясной без соответствующих документов.

В целом, преступность в общественных местах в регионе снизилась на 5,6 %.

ОПМ продлится до 23 октября.

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