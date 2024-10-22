В Костанайской области более 800 полицейских и военнослужащих уже патрулируют улицы и общественные места, проверяют у граждан документы и выявляют правонарушения. На территории республики стартовало очередное ОПМ «Правопорядок».
Проведение ОПМ является одним из законных оснований остановки транспортных средств.
В областном департаменте полиции отметили, что за 9 месяцев текущего года выявлено 140 фактов перевозки , хранения и ношения запрещенных предметов , в том числе 9 единиц огнестрельного травматического и газового оружия, 64 единицы холодного оружия.
Вместе с тем выявлено 35 фактов незаконной перевозки скота и мясной без соответствующих документов.
В целом, преступность в общественных местах в регионе снизилась на 5,6 %.
ОПМ продлится до 23 октября.