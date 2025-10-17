В Казахстане продолжается республиканская операция «Урожай», направленная на предотвращение и раскрытие фактов хищения сельскохозяйственной продукции. Акция охватывает шесть областей страны, включая Костанайскую.
В рамках операции организовано 55 мобильных групп, которые несут круглосуточное дежурство. Полицейские проверили около двух тысяч объектов хранения и переработки зерна, а также более тысячи транспортных средств и спецтехники, задействованных в уборочной кампании.
По итогам проверок выявлено восемь фактов хищения нового урожая. Стражи порядка изъяли свыше 141 тонны похищенного зерна , 175 килограммов других зерновых культур, более 200 литров топлива, похищенного с посевных полей, а также 15 единиц комплектующих запчастей сельхозтехники.
В ходе операции пресечена деятельность четырёх преступных групп, задержано 18 человек, причастных к противоправным действиям.
В полиции подчеркнули, что работа по обеспечению сохранности урожая и сельхозпродукции продолжается. Мобильные группы будут действовать до завершения уборочной кампании, чтобы предотвратить новые случаи краж и обеспечить защиту имущества аграриев.
