Полицейские эвакуировали более 90 жителей в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
Полицейские помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Среди них дети, женщины и инвалиды. Тех, кто не может самостоятельно передвигаться полицейские переносили на руках, используя подручные средства. По словам начальника отдела полиции Карасуского района Руслана Тулеубаева, мужчины остались помогать службам в противопаводковых мероприятиях.
Дома, оставленные без присмотра, взяты под охрану местной полиции.
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