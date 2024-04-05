Полицейские эвакуировали более 90 жителей в Костанайской области

Полицейские помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Среди них дети, женщины и инвалиды. Тех, кто не может самостоятельно передвигаться полицейские переносили на руках, используя подручные средства. По словам начальника отдела полиции Карасуского района Руслана Тулеубаева, мужчины остались помогать службам в противопаводковых мероприятиях.

Дома, оставленные без присмотра, взяты под охрану местной полиции.

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