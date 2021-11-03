Полицейские Казахстана наденут новую форму 1 января 2022 года

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, что с 1 января 2022 года полицейские наденут новую форму, передает Tengrinews.kz.
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«Форму мы утвердили осенью этого года. Презентовали ее. После этого РГП «Енбек», швейные объединения — около 1200 мест швейных у нас есть в местах лишения свободы, в первую очередь форму будут шить они. Во-первых, в рамках трудовой занятости, в-вторых, для снижения себестоимости.
Естественно, за один день они не сошьют, поэтому мы ориентировочно, в соответствии с конкурсной документацией, с госзакупками, предполагаем, что форма будет сшита и готова к 1 января 2022 года, и во многих регионах с этого дня наши патрульные приступят к работе в новой форме», — рассказал Тургумбаев в кулуарах Мажилиса.
По его словам, новой формой будут обеспечены в первую очередь патрульные полицейские и участковые инспектора.
«Дополнительных средств мы не требуем, это в рамках денег, выделенных на форменное обмундирование. Старая форма еще есть, срок ее носки будут донашивать, новая форма будет постепенно выделяться. В течение двух лет мы полностью переоденем все Министерство внутренних дел», — добавил Тургумбаев.
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