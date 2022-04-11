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Полицейские Костаная расследуют дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней»

24.kz

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Полицейскими города Костаная по заявлению матери несовершеннолетней потерпевшей начато досудебное расследование по статье 120 ч.3-1 п.1 УК «Изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Проводятся необходимые следственные действия.

«Устанавливается круг возможных потерпевших лиц, в том числе посредством социальных сетей. Кроме одного, обращения других заявлений и сообщений в полицию не поступало.
В этой связи полиция обращается к возможным потерпевшим с просьбой сообщить правоохранительным органам о противоправных деяниях в отношении них. Конфиденциальность гарантируется. Другая информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия не разглашается»,  сообщили в пресс-службе ведомства.

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