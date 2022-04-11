Полицейские Костаная расследуют дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней»

24.kz
Полицейскими города Костаная по заявлению матери несовершеннолетней потерпевшей начато досудебное расследование по статье 120 ч.3-1 п.1 УК «Изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Проводятся необходимые следственные действия.
«Устанавливается круг возможных потерпевших лиц, в том числе посредством социальных сетей. Кроме одного, обращения других заявлений и сообщений в полицию не поступало.
В этой связи полиция обращается к возможным потерпевшим с просьбой сообщить правоохранительным органам о противоправных деяниях в отношении них. Конфиденциальность гарантируется. Другая информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия не разглашается», сообщили в пресс-службе ведомства.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: