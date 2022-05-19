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Полицейские Костаная спасли   мужчину  из горящей машины

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29-летнего мужчину  спасли  из   горящей машины    костанаец  и   полицейские, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

19 мая   около  2 часов   на пульт «102»  ЦОУ  УП г. Костаная  поступило сообщение, что   в   районе  «Юбилейный»  горит автомобиль. На место происшествия  прибыл ближайший автопатруль  в составе   полицейских   Айдара  Джуманиязова  и   Улана Шукеева.  Патрульные увидели, что горит  автомашина  «ВАЗ-2114».   Рядом  находился молодой мужчина, который  сообщил патрульным, что  в салоне  находится человек.

— Подбежав  к горящей автомашине,   мы открыли  дверь  с водительской стороны. За рулем находился  мужчина   практически  в бессознательном состоянии.  Водителя  вытащили  из салона и отвели  его на безопасное расстояние, на автобусную остановку, — рассказывает   А. Джуманиязов.

Полицейские, вернувшись  обратно,  в задымленной автомашине  осмотрели  весь салон,   пассажиров  не было.  Стражи порядка приняли все меры безопасности.  Жильцы   и   находящийся автотранспорт   с  места происшествия    были эвакуированы.      Установлено, что  в автомашине  произошло возгорание двигателя.   Пожар   ликвидирован, пострадавших нет.

Полицейские   наградили  костанайца  Бауржана  Тажбаева за активную   гражданскую  позицию. Заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев  вручил Бауржану  Тажбаеву часы  с логотипом МВД РК, отметил его гражданскую позицию.
Сам же  герой,  отметил, что на его месте так поступил бы каждый.

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