Полицейские Костаная спасли   мужчину  из горящей машины

29-летнего мужчину спасли из горящей машины костанаец и полицейские, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

19 мая около 2 часов на пульт «102» ЦОУ УП г. Костаная поступило сообщение, что в районе «Юбилейный» горит автомобиль. На место происшествия прибыл ближайший автопатруль в составе полицейских Айдара Джуманиязова и Улана Шукеева. Патрульные увидели, что горит автомашина «ВАЗ-2114». Рядом находился молодой мужчина, который сообщил патрульным, что в салоне находится человек.

— Подбежав к горящей автомашине, мы открыли дверь с водительской стороны. За рулем находился мужчина практически в бессознательном состоянии. Водителя вытащили из салона и отвели его на безопасное расстояние, на автобусную остановку, — рассказывает А. Джуманиязов.

Полицейские, вернувшись обратно, в задымленной автомашине осмотрели весь салон, пассажиров не было. Стражи порядка приняли все меры безопасности. Жильцы и находящийся автотранспорт с места происшествия были эвакуированы. Установлено, что в автомашине произошло возгорание двигателя. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Полицейские наградили костанайца Бауржана Тажбаева за активную гражданскую позицию. Заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев вручил Бауржану Тажбаеву часы с логотипом МВД РК, отметил его гражданскую позицию.

Сам же герой, отметил, что на его месте так поступил бы каждый.

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