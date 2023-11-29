Полицейские Костаная установили мужчину, распространявшего религиозные материалы в «ВК»

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47-летний житель областного центра, на своей странице «В Контакте» открыто размещал видеоролики одного из известных представителей духовенства.
Этот факт распространения публикаций религиозного характера, в ходе мониторинга социальных сетей, выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области.
В отношении костанайца полиция возбудила административное производство по п. 3 ч.1 ст. 490 КОАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».
«За совершение данного правонарушения, мужчина был осужден и привлечен к административной ответственности, с наложением штрафа в размере 50 МРП. Это уже 14 — ый факт, выявленный с начала текущего года», — отметил начальник управления по противодействию экстремизму Ерлан Сембин.
Департамент полиции напоминает гражданам об ответственности за совершение правонарушений, в сфере религиозной деятельности.