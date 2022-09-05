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Полицейские Костанайской области оказали материальную помощь пострадавшим от пожара

Сотрудники полиции ДП Костанайской области перечислят однодневную заработную плату в Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре.

«Личный состав области оказывает помощь населению Аулиекольского района, пострадавшим в результате пожара. Считаем своим гражданским долгом помочь землякам, которые нуждаются в любой поддержке»,- отметили в полиции.

В эти дни полицейские усиленно несут службу в Ауликольском районе, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан.

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