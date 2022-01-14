Полицейские Костанайской области отмечены за профессиональные действия при несении службы в период ЧП

Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов провел встречу с полицейскими специальных подразделений. Главный полицейский области наградил стражей порядка за профессиональные действия при несении службы в период ЧП.

«В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном режиме. Государство, министерство внутренних дел делают все для того, чтобы поддержать тех, кто находится на передовой событий», — отметил начальник ДП Бекет Аймагамбетов.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей в период чрезвычайного положения грамотами и ведомственными часами награждены сотрудник службы пожаротушения подполковник Сейтсаруар Кульбаев и военнослужащие войсковой части 6697 сержант Талгат Турганов и младший сержант Рустам Актанов. Отмечены полицейские области — майор полиции Серик Исимбаев, старший лейтенант Олег Рожков, капитан Ануар Ибраев и сержант полиции Бауыржан Сарсенбеков.

Кроме того, министерством внутренних дел представлены к наградам начальник Управления по борьбе с наркобизнесом полковник Асылбек Альмагамбетов и начальник отдела полиции Карасуского района подполковник Ерлан Рахимов.

5 января полицейские находились в городе Алматы в составе сводного отряда Алматинской академии МВД РК. Полицейские проявили мужество и героизм при отражении вооруженного нападения на здание департамента полиции города Алматы. Начальник департамента также отметил, что на протяжении всего времени местная исполнительная власть уделяет большое внимание материально-техническому обеспечению полиции, что позволило обойтись без серьезных последствий в нашем регионе.

«Полицейские в настоящее время снабжены всем необходимым для несения службы, в том числе и при осложнении оперативной обстановки. Буквально сразу аким области Архимед Мухамбетов принял решение о поддержке сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность граждан в период ЧП. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут и в дальнейшем достойно нести службу»,- подчеркнул Аймагамбетов.

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