Полицейские Костанайской области отыскали потерявшегося в степи сельчанина, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

По счастливой случайности пропавшего жителя села Алтынсарино нашли в день его рождения, ровно через три дня после пропажи.

В отдел полиции Камыстинского района обратился управляющий бригады ТОО «Алтынсарино» с сообщением о пропаже сторожа полевого стана.

Предполагалось, что мужчина ночью покинул рабочее место и возможно, заблудился в степи. Незамедлительно полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия совместно со специалистами отдела по чрезвычайным ситуациям и работниками ТОО. В течение трех суток они прочесывали степь, использовали специальную технику, в том числе и дрон. В ходе поиска потерявшийся сторож был найден близ небольшого водоема в степи живым и невредимым.

— Выяснилось, что в ту злополучную ночь мужчина испытывал недомогание и, чтобы не дожидаться медицинской помощи, решил добраться самостоятельно до села. Но в темноте мужчина потерял ориентир. Обессиленный он плутал по степи, пока не добрался до ближайшего водоема. Там же его нашла поисковая группа, — рассказал оперуполномоченный ОКП Отдела полиции Камыстинского района Николай Василий .

В настоящее время алтынсаринцу оказывают медицинскую помощь в районной больнице, так как организм перенес стресс и истощение. Угрозы для жизни больше нет.

Родные мужчины все это время также принимали участие в поисках. Сын найденного сторожа выразил искренние слова благодарности заместителю директора ТОО «Алтынсарино» Асхату Абилову, управляющему бригады № 3 Максиму Маевскому, полицейским района и сотрудниками ЧС, всем неравнодушным, кто содействовал в поиске его отца.

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