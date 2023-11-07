Полицейские Костанайской области проверили готовность дорожных и коммунальных служб к зиме

Полицейские Костанайской области проверили готовность дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду, передает Polisia.kz.

До наступления холодов в Костанае полицейские проверяют уровень подготовки коммунальных служб. 7 ноября несколько десятков спецтехники выстроилось на базе АО “НК “КазАвтоЖол”. Как отметил начальник управления административной полиции ДП Костанайской области Женис Бисембаев, для обеспечения дорожной безопасности и бесперебойного движения транспортных средств на автодорогах Костанайской области сотрудниками ДП региона проведена проверка готовности дорожной техники к зимнему периоду. Проверены гаражи, теплые стоянки, склады для хранения противогололедного материала и обогревательных пунктов.

«Осуществляется круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на изменения погодных условий. В случае обильных снегопадов и гололедицы мы готовы вывести на дороги 72 единицы спецтехники. Уже сейчас заготовлено более 4 тысяч 300 кубометров песчано-гравийной смеси и более 2 тысяч 700 тонн соли, для обработки проезжей части, рассказал директор костанайского областного филиала АО “НК “КазАвтоЖол” Андрей Горват.

В ведомстве отметили, что зимой одним из сопутствующих факторов ДТП является снежный накат на дорогах. Водителям уже сейчас нужно позаботиться о смене резины своих авто.

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