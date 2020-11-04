Полицейские Костанайской области уведомляют правонарушителей о штрафах с помощью смс

Сотрудниками административной полиции ДП Костанайской области с начала года должникам по административным штрафам направлено более 30 тысяч смс- сообщений.

«Практика уведомлений о наложенных штрафах эффективна и дает положительные результаты. Должникам не обязательно специально приходить в полицию и узнавать о сумме задолжности. Согласно статьи 743 части 4 КоАП РК текстовое сообщение направляется на абонентский номер сотовой связи или на электронный адрес, которые указал правонарушитель в административном протоколе»,- рассказал начальник отдела Серик Абдикаликов.

«Если правонарушение зафиксировано автоматическими средствами фиксации, то сообщение направляется на номер телефона, указанный владельцем транспортного средства на веб-портале «Электронного правительства» и водитель считается уведомленным о вынесенных в его адрес предписаниях о необходимости уплаты штрафа», — отметил подполковник полиции.

СМС – оповещение производится путем личного уведомления правонарушителей об оплате административных штрафов и разъяснения им предусмотренной законом ответственности за неуплату наложенного административного штрафа.

Правонарушитель уведомляется три раза. Ему направлетеся 3 SMS-сообщения: первое- в день нарушения, второе – на 7 день, перед истечением срока оплаты штрафа в сокращенном порядке, третье уведомление –перед направлением административного дела судебным исполнителям на принудительное взыскание, — отметили в полиции.

С момента получения смс водитель считается уведомленным о вынесенных в его адрес предписаниях о необходимости уплаты штрафа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.