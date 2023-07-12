Полицейские Костанайской области задержали закладчика с крупной партией наркотиков

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержан 23-х летний житель города Рудного, который распространял наркотики путем тайных закладок, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий у подозреваемого было обнаружено и изъято 96 свертков синтетического наркотика «PVP». В дальнейшем при осмотре гаража дополнительно изъято еще 65 сверткой синтетики. Общий вес наркотических веществ, согласного проведенной экспертизы, составил более 50 грамм, что относится к особо крупному размеру. Ему грозит лишение свободы от 10-15 лет.

— В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Сбыт наркотических веществ». По предварительным данным закладчик распространял наркотики через «Телеграмм канал» и делал закладки не только в Рудном, но и городе Лисаковск, — прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

Всего с начала операции «Карасора — 2023» на территории Костанайской области из незаконного оборота изъято более 7 кг различных наркотических средств.

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