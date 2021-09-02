Полицейские нашли пропавших девочек в Костанайской области

В полицию Аркалыка поступило сообщение от женщины, что пропали трое детей. Они гуляли во дворе. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

40-летняя женщина рассказала, что 2-летняя дочь и племянницы в возрасте 5 и 3 лет ушли в неизвестном направлении. Женщина начала самостоятельные поиски в районе, где проживает. Почти полчаса она искала их самостоятельно. Однако, найти детей не удалось. Аркалыкчанка обратилась в полицию.

К розыску девочек подключились сотрудники полиции УП города Аркалыка. Ювенальные полицейские Аягоз Амирхамза и Аида Кошекпаева, получив фото детей, стали отрабатывать район. Уже через 10 минут после получения сообщения, увидели троих детей без сопровождения взрослых. Как оказалось, дети прошли почти один километр от места проживания.

Полицейские благополучно доставили домой.

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