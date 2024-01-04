Полицейские не дали мужчине упасть с высоты в Костанайской области

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Мужчина оказался на балконе заброшенного здания. Это произошло 4 января около 12 часов в поселке Кушмурун Аулиекольского района, сообщает polisia.kz
На место происшествия сотрудники прибыли в течении 4-х минут.
«Я шел в свой гараж и увидел знакомую машину, стоявшую рядом с заброшенным зданием. Начал оглядываться и заметил человека, лежавшего на краю неогороженного балкона. Тут же вызвал полицейских и скорую помощь»,- рассказал очевидец.
Аманкелди Абдрахиев начальник поселкового отдела полиции и Кайрат Аскаров ювенальный полицейский, благополучно оттащили мужчину на безопасное место и помогли медицинским работникам донести его до кареты скорой помощи. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.
По какой причине мужчина оказался на балконе заброшенного здания устанавливается.