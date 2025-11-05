С понижением температуры и выпадением снега проезжая часть становится скользкой, увеличивается тормозной путь и риск ДТП. Полиция призывает водителей заблаговременно перейти на зимние шины, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров.

Что рекомендуют инспекторы:

Соблюдение ПДД — залог вашей безопасности и безопасности окружающих.

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.