Полицейские обращаются к жителям Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

С понижением температуры и выпадением снега проезжая часть становится скользкой, увеличивается тормозной путь и риск ДТП. Полиция призывает водителей заблаговременно перейти на зимние шины, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров.

Что рекомендуют инспекторы:

  • установить зимние шины и проверить давление, уровень незамерзающей жидкости и исправность фар;
  • перед выездом полностью очищать автомобиль от снега и льда;
  • соблюдать правило «трёх секунд» дистанции и заранее снижать скорость перед перекрёстками и пешеходными переходами;
  • включать ближний свет днём, пользоваться ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.

Соблюдение ПДД — залог вашей безопасности и безопасности окружающих.



