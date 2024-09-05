Полицейские обратились к казахстанцам

В Министерстве внутренних дел напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, передает Polisia.kz.

В последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах. По всем таким фактам начаты досудебные расследования. Проводятся все необходимые следственные действия. Следует отметить, что среди лиц, совершивших такие преступления, часто встречаются несовершеннолетние. С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей. Каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий.

Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет.

Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов.

«Министерсто внутренних дел еще раз обращается к родителям – обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание. Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка — наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом, – отметил начальник департамента», – сообщает официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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