Полицейские обратились к жителям Костанайской области

Во избежание возможных происшествий на трассах Костанайской области, полицейские призывают водителей быть предельно внимательными на некоторых их участках.

Это связанно с проводимыми сейчас там ремонтными работами.

«У нас на дорогах республиканского значения, на автодороге Р-36 Костанай-Сурган, на трех участках ведется реконструкция дороги, а именно от 47-ого километра до 86, от 110-ого до 13-ого километра, а также, от 187-ого километра до 206-ого», — говорит заместитель командира роты патрульной полиции ДП Костанайской области Елибай Байконысов.

Так же, напоминают полицейские, реконструкция ведется и на автодороге А-22, Костанай — Карабутак, участке дороги от Рудного до, так называемого, аятского моста.

«На этих участках, убедительная просьба, быть внимательными при маневрировании, соблюдать скоростной режим. + ремень безопасности. При перевозке детей, использовать специальные удерживающие детские устройства», — предупреждает замкомандира роты.

Так же полицейские просят выдерживать дистанцию. За время ремонта, именно по причине её несоблюдения, на указанных участках уже произошло несколько столкновений. К счастью, во время них никто не пострадал.

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