Полицейские переходят на усиленный вариант несения службы в Костанайской области

В Костанае полицейские переведены на усиленный вариант несения службы. В преддверии празднования Дня города развод личного состава, заступающего на охрану общественного порядка и дорожной безопасности региона провел начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

В областном центре на День города по традиции намечена большая культурная программа. На охрану общественного порядка заступают более 500 сотрудников батальона патрульной полиции, СОБР, Национальной гвардии и Управления полиции города Костаная.

-Приняты все меры для охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей города в период проведения массовых мероприятий. Будем работать в усиленном режиме, чтобы праздник прошёл в спокойствии и без проишествий, — обратился к стражам поряда начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Утверждена расстановка сил и средств личного состава, каждый сотрудник полиции имеет четкую направленность.

Как отметили в Управлении полиции города Костаная, увеличено количество выхода патрульных нарядов для осуществления патрулирования улиц города, активизирована работа участковых инспекторов полиции по закрепленным административным участкам.

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