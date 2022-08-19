Полицейские переходят на усиленный вариант несения службы в Костанайской области

В Костанае полицейские переведены на усиленный вариант несения службы. В преддверии празднования Дня города развод личного состава, заступающего на охрану общественного порядка и дорожной безопасности региона провел начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.
В областном центре на День города по традиции намечена большая культурная программа. На охрану общественного порядка заступают более 500 сотрудников батальона патрульной полиции, СОБР, Национальной гвардии и Управления полиции города Костаная.
-Приняты все меры для охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей города в период проведения массовых мероприятий. Будем работать в усиленном режиме, чтобы праздник прошёл в спокойствии и без проишествий, — обратился к стражам поряда начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.
Утверждена расстановка сил и средств личного состава, каждый сотрудник полиции имеет четкую направленность.
Как отметили в Управлении полиции города Костаная, увеличено количество выхода патрульных нарядов для осуществления патрулирования улиц города, активизирована работа участковых инспекторов полиции по закрепленным административным участкам.
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