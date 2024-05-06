Полицейские перешли на усиление в Казахстане

Как сообщили в МВД, в праздничные дни — 6-9 мая — полицейские работают в усиленном варианте несения службы для обеспечения правопорядка и безопасности общества.

«По республике на службу заступают свыше 21 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии», — добавили в пресс-службе.