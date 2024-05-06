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Полицейские перешли на усиление в Казахстане

Фотография для новости Не произносите эти фразы, когда звонят "полицейские" - МВД РКНе произносите эти фразы, когда звонят "полицейские" - МВД РК

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Казахстанская полиция перешла на усиленный вариант несения службы в праздничные дни. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе МВД.

Как сообщили в МВД, в праздничные дни — 6-9 мая — полицейские работают в усиленном варианте несения службы для обеспечения правопорядка и безопасности общества.

«По республике на службу заступают свыше 21 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии», — добавили в пресс-службе.

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