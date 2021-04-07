Полицейские получили взятку. В Костанае вынесен приговор

Взяткодателю и двум получателям взятки уже вынесли приговор. Всем фигурантам дела назначены штрафы, многократно превышающие сумму полученных денег, сообщает alau.kz

Коррупционное преступление было совершено в 6 сентября 2020 года. Согласно обвинению, остановленный патрулём снабженец одного из крестьянских хозяйств региона Султан Даутов пообещал инспекторам батальона патрульной полиции Азату Беркимбаеву и Каирбеку Зейнуллаеву 50 тысяч тенге. Он не хотел проходить медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. Денег у него при себе не было. Их он, через несколько дней перевел полицейским на карту. Судебное следствие было недолгим. Подсудимые полностью раскаялись в содеянном, и попросили не лишать их свободы. Приговор судья Ляззат Мухамеджанова огласила 6 апреля.

Суд приговорил: Зейнуллаева Каирбека признать виновным в совершении уголовного правонарушения. + и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах самоуправления, в Национальном банке РК, и его ведомствах. Зейнуллаев лишен звания сержанта полиции. Такое же наказание получил и второй полицейский, уже бывший лейтенант Беркимбаев. Назначенные каждому из них штрафы, в 60 раз превышают сумму полученной ими на двоих взятки. Оплатить их следует в течение месяца, иначе они могут быть заменены на лишение свободы. Взяткодателю назначили штраф в полмиллиона, но заменили его на 44 дня ограничения свободы.

«По совокупности приговоров путём полного сложения наказаний, к вновь назначенному наказанию присоединить неотбытую часть наказания по приговору Мендыкаринского районного суда от 27 марта 2020-ого года в виде ограничения свободы сроком 1 год 10 дней, и окончательно назначить Даутову ограничение свободы сроком 1 год 1 месяц 24 дня», — говорится в тексте приговора.

Приговор в законную силу не вступил. Его участники процесса могут обжаловать в течение 15 суток с момента его вынесения.

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