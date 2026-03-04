Жителям Костаная и Тобыла напомнили об угрозах со стороны интернет-мошенников. Сотрудники полиции провели профилактические встречи и рассказали о наиболее распространённых схемах обмана с использованием телефонов и интернета.

Так, полицейские встретились с коллективом компании, обслуживающей районные электросети. Во время встречи они объяснили, как действуют мошенники и какие методы чаще всего используют для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.

Особое внимание уделили случаям, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных организаций. Под различными предлогами они пытаются убедить людей сообщить персональные данные или коды подтверждения.

Кроме того, сотрудники областного управления по противодействию киберпреступности совместно с подразделением по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних провели разъяснительную беседу с посетителями и работниками одного из торгово-развлекательных центров Костаная.

Полицейские подчеркнули, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, поэтому их жертвой может стать любой человек.

Жителям напомнили основные правила безопасности:

не передавать посторонним коды из SMS;

не сообщать личные и банковские данные;

не переходить по подозрительным ссылкам.

Правоохранители призвали граждан быть внимательными и не доверять неизвестным собеседникам, представляющимся сотрудниками различных организаций.