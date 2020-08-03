Полицейские пресекли факт крупной поставки наркотиков в Костанайскую область

Сотрудники отдела противодействию наркопреступности Управления полиции города Рудного пресекли факт крупной поставки наркотических веществ в Костанайскую область, сообщает polisia.kz

Полицейскими с поличным задержан 50-летний рудничанин, у которого в гараже изъяты наркотические средства – “марихуана” весом более 418 кг, а также “гашиш” весом более 14 кг. Также полиция обнаружила электронные весы и крупную сумму денег – 750 000 тенге.

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области Кайрата Дюсембекова, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК “Незаконное изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В ходе расследования уголовного дела назначены экспертизы, проводятся следственные действия. В денежном выражении партия оценивается до 30 миллионов тенге.

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