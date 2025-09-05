 Ya Metrika Fast
USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Полицейские пришли к студентам в костанайское общежитие

— Вчера, 17:19
Изображение для новости: Полицейские пришли к студентам в костанайское общежитие

Фото пресс-службы ДП

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДР совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений провели профилактический рейд в общежитии колледжа автомобильного транспорта.

Цель визита — напомнить студентам об опасности употребления запрещённых веществ и предотвратить вовлечение молодёжи в наркобизнес.

Изображение 1 для Полицейские пришли к студентам в костанайское общежитие

Фото пресс-службы ДП

«Одна из важнейших задач сегодня — не просто выявлять правонарушения, но и проводить разъяснительную работу. Мы должны сделать всё возможное, чтобы уберечь молодежь от беды», — отметил оперуполномоченный Управления Манат Суентев.

В рамках мероприятия полицейские раздали студентам брошюры и памятки, в которых разъясняются последствия употребления и распространения наркотиков, а также меры уголовной и административной ответственности.

Кроме того, с согласия администрации колледжа и самих студентов, были проверены жилые комнаты общежития с использованием служебной собаки.

«Мы заранее согласовали проверку, всё прошло корректно и без нарушений. Студенты сами проявили интерес, задавали вопросы, что говорит об их неравнодушии», — добавил Суентев.

После обхода состоялась открытая беседа, где полицейские ответили на вопросы студентов и обсудили волнующие их темы, связанные с безопасностью и правовыми аспектами.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.