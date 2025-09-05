Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДР совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений провели профилактический рейд в общежитии колледжа автомобильного транспорта.

Цель визита — напомнить студентам об опасности употребления запрещённых веществ и предотвратить вовлечение молодёжи в наркобизнес.

«Одна из важнейших задач сегодня — не просто выявлять правонарушения, но и проводить разъяснительную работу. Мы должны сделать всё возможное, чтобы уберечь молодежь от беды», — отметил оперуполномоченный Управления Манат Суентев.

В рамках мероприятия полицейские раздали студентам брошюры и памятки, в которых разъясняются последствия употребления и распространения наркотиков, а также меры уголовной и административной ответственности.

Кроме того, с согласия администрации колледжа и самих студентов, были проверены жилые комнаты общежития с использованием служебной собаки.

«Мы заранее согласовали проверку, всё прошло корректно и без нарушений. Студенты сами проявили интерес, задавали вопросы, что говорит об их неравнодушии», — добавил Суентев.

После обхода состоялась открытая беседа, где полицейские ответили на вопросы студентов и обсудили волнующие их темы, связанные с безопасностью и правовыми аспектами.

