Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДР совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений провели профилактический рейд в общежитии колледжа автомобильного транспорта.
Цель визита — напомнить студентам об опасности употребления запрещённых веществ и предотвратить вовлечение молодёжи в наркобизнес.
«Одна из важнейших задач сегодня — не просто выявлять правонарушения, но и проводить разъяснительную работу. Мы должны сделать всё возможное, чтобы уберечь молодежь от беды», — отметил оперуполномоченный Управления Манат Суентев.
В рамках мероприятия полицейские раздали студентам брошюры и памятки, в которых разъясняются последствия употребления и распространения наркотиков, а также меры уголовной и административной ответственности.
Кроме того, с согласия администрации колледжа и самих студентов, были проверены жилые комнаты общежития с использованием служебной собаки.
«Мы заранее согласовали проверку, всё прошло корректно и без нарушений. Студенты сами проявили интерес, задавали вопросы, что говорит об их неравнодушии», — добавил Суентев.
После обхода состоялась открытая беседа, где полицейские ответили на вопросы студентов и обсудили волнующие их темы, связанные с безопасностью и правовыми аспектами.
