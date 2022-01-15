Полицейские просят показать содержимое телефона. Что делать?

Имеет ли право полиция производить досмотр имущества и содержимого мобильного телефона? И что делать, если в вашем телефоне полицейские обнаружили видео с акций протеста?

В социальных сетях появилось немало жалоб от казахстанцев, которых останавливают на улицах полицейские и требуют показать, что содержится в телефоне. Причем останавливают не только прохожих, но и автовладельцев, передает inbusiness.kz.

К примеру на днях в Facebook житель Алматы Ербол Избасаров опубликовал пост, где рассказал историю о том, как полиция вымогает деньги у молодого парня, не участвовавшего в митингах. Пострадавшего, а это 19-лений парень, остановили сотрудники полиции, когда он ехал на машине. Они проверили документы, обыскали автомобиль и попросили молодого человека показать содержимое телефона. В телефоне нашли общедоступные в интернете видео о событиях 4-5-6 января.

«7 человек с автоматами держали его около 20 минут, затягивая время и сказали: давай деньги или арестуем и отвезем в полицию, там тебя ххх, посадят, мы таких как ты уже многих так… и т.д. фактически угрожали и вымогали деньги. Парню всего 19 лет, на него оказывалось психологическое давление, а учитывая, что сейчас у полиции безграничные права, и что ему нужно было скорее домой, а наличных денег не было, он согласился перевести 60 тыс. тг. на каспи тому человеку, которому они сказали (возможно одному из полицейских). Прошу антикор, департамент полиции, администрацию Президента обратить внимание и несмотря на тяжёлую обстановку остановить произвол со стороны полиции», – говориться в посте.

После случившегося молодой парень тут же написал заявление в полицию. Началось досудебное расследование. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления полиции Алматы.

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что заявление по данному факту в Управление собственной безопасности поступило сегодня. Начато досудебное расследование. Объективные обстоятельства дела будут известны в ходе проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий. В случае подтверждения указанного эпизода, к виновным будут приняты самые жесткие меры», – отметили в пресс-службе.

Там отметили, что это первое поступившее заявление с подобным случаем и попросили не делать поспешных выводов. Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Аскар Каймаков пояснил, имеет ли право полиция производить досмотр имущества и содержимого мобильного телефона? И что делать, если в вашем телефоне полицейские обнаружили видео с акций протеста? По словам Аскара Каймакова, при введении режима ЧП, военнослужащие и полицейские имеют право досматривать транспортные средства граждан и проверять их документы и содержимое телефона. В мирное время для получения доступа к личной переписке и другого содержимого телефона необходимы санкции следственного судьи.

«Если в вашем телефоне обнаружили ролики с беспорядков, то за них никто не посадит. Но какое-то подозрение они у полицейских вызовут. Если силы правопорядка у вас обнаружили такие ролики, и пытаются доставить в органы внутренних дел или комендатуру, не надо этому препятствовать. Конечно, это неприятно и придется там провести какое-то время. Но сейчас сопротивляться бесполезно, так как в городе находятся вооруженные силы и при любом сопротивлении они могут применить огнестрельное оружие. Поэтому сейчас, если вы отказываетесь показать содержимое телефона, вас могут отправить в полицию до выяснения обстоятельств. Причастности либо непричастности», – говорит адвокат.

Если вдруг сотрудники правоохранительных органов начинают просить взятку, то нужно отказывать. Либо, если взятка была отправлена через банковский перевод, то сразу же обращаться с заявлением в полицию.

«У нас уголовная ответственность грозит не только за получение взятки, но и за дачу взятки. Но есть оговорка, что лицо у которой вымогали взятку, освобождается от уголовной ответственности, если обратилось с заявлением в органы. Но только в том случае, если антикоррупционному органу не стало известно о даче взятки раньше, чем он обратился. Поэтому писать заявление нужно сразу», – рекомендует Аскар Каймаков.

Он добавил, что не согласен с тем, что личное содержимое телефона просматривается третьими лицами.

«С одной стороны, я действия сотрудников полиции понимаю, потому что ситуация из ряда вон выходящая и они делают все, чтобы как можно скорее поймать виновных лиц, и обезопасить самих себя. Если меня попросят, то свой телефон я предъявлю. С другой стороны, есть и конституционные права граждан. И проведение антитеррористической операции, режим ЧП их ущемлять должен только в той степени, в которой это действительно необходимо. С этой позицией многие силовики не согласны. Позиция адвокатского сообщества такая, что на получение доступа к тайной, лично переписке необходимо получить санкцию следственного судьи», – поделился мнением адвокат.

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