USD 451.31
EUR 487.32
RUB 4.9
  1. Home
  2. Новости
  3. Полицейские просят родителей встречать детей из школы

Полицейские просят родителей встречать детей из школы

Фотография для новости Полицейские просят родителей встречать детей из школы

pixabay.com

Полицейские Экибастуза просят родителей вовремя встречать детей из школы. 27 февраля около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение от родителей ученика второго класса о том, что их сын не пришел из школы. Установлено, что ребенок потерял ключи от квартиры. После чего, присел на теплоизоляционные трубы возле учебного заведения, сообщает polisia.kz

«В это время к нему подошла неизвестная девушка и предложила довезти на своей машине к родным. Ребенок не раздумывая пошел за девушкой, сел к ней в авто и доехал до бабушки», – рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции УП города Экибастуза Жулдуз Калиханова.

После обращения в полицию, инспектор предложила обзвонить всех родных и знакомых. Таким образом, мальчик нашелся у бабушки. В полиции отмечают, что каждый родитель обязан разработать безопасный путь домой. Когда дети становятся старше, детей отпускают в учебное заведение одних или с друзьями. Однако, как и любой другой сложный навык, умение добраться до школы и вернуться обратно домой с соблюдением правил безопасности, требует предварительного обучения. Важно знать, если ребенок ходит в школу один, ему следует сообщать родителям, что он пришел в школу или выходит из нее, отправляясь домой. Разработайте с ним безопасный маршрут дом-школа-дом. Если произошли непредвиденные ситуации, такие, как утеря ключей, неблагоприятные погодные условия, нужно вернуться снова в школу и рассказать учителю. Учитель, в свою очередь, сообщит родителям.

«Нужно объяснять детям, что нельзя садиться в автомашины к незнакомым. Главное правило, которое нужно донести раз и навсегда до ребенка: ни с каким посторонним человеком, даже если это сосед или ваш знакомый, ни при каких обстоятельствах никуда идти нельзя», – отмечают в полиции.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане запретили сбор копий удостоверений личности
Следующая новость

К врачу без направления. Что поменяют в поликлиниках Казахстана