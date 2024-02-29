Полицейские просят родителей встречать детей из школы

Полицейские Экибастуза просят родителей вовремя встречать детей из школы. 27 февраля около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение от родителей ученика второго класса о том, что их сын не пришел из школы. Установлено, что ребенок потерял ключи от квартиры. После чего, присел на теплоизоляционные трубы возле учебного заведения, сообщает polisia.kz

«В это время к нему подошла неизвестная девушка и предложила довезти на своей машине к родным. Ребенок не раздумывая пошел за девушкой, сел к ней в авто и доехал до бабушки», – рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции УП города Экибастуза Жулдуз Калиханова.

После обращения в полицию, инспектор предложила обзвонить всех родных и знакомых. Таким образом, мальчик нашелся у бабушки. В полиции отмечают, что каждый родитель обязан разработать безопасный путь домой. Когда дети становятся старше, детей отпускают в учебное заведение одних или с друзьями. Однако, как и любой другой сложный навык, умение добраться до школы и вернуться обратно домой с соблюдением правил безопасности, требует предварительного обучения. Важно знать, если ребенок ходит в школу один, ему следует сообщать родителям, что он пришел в школу или выходит из нее, отправляясь домой. Разработайте с ним безопасный маршрут дом-школа-дом. Если произошли непредвиденные ситуации, такие, как утеря ключей, неблагоприятные погодные условия, нужно вернуться снова в школу и рассказать учителю. Учитель, в свою очередь, сообщит родителям.

«Нужно объяснять детям, что нельзя садиться в автомашины к незнакомым. Главное правило, которое нужно донести раз и навсегда до ребенка: ни с каким посторонним человеком, даже если это сосед или ваш знакомый, ни при каких обстоятельствах никуда идти нельзя», – отмечают в полиции.

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