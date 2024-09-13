Полицейские проверят комнаты костанайских студентов с использованием служебно-розыскных собак

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности костанайского департамента полиции решили провести работу в общежитии одного из костанайских колледжей. В девятиэтажном здании проживает почти четыре сотни студентов со всей области, больше половины из них несовершеннолетние. С ними представитель департамента полиции провел профилактическую беседу, рассказав о видах синтетических наркотиков и их пагубном влиянии на организм.

Как позже отметили организаторы акции, большинство уроженцев районов области признались, что впервые слышат про такие запрещенные вещества. Информацию, озвученную в общежитии, полицейские хотят донести для всех молодых жителей региона.

«В социальных сетях можете столкнуться с рекламой незаконной работы за которую, безусловно, предлагают крупный заработок. Прежде чем соглашаться на «легкие деньги», стоит задуматься о последствиях. Не оставайтесь «сам на сам» с возникшими финансовыми трудностями. Обязательно сообщите об этой проблеме родителям, преподавателям, или же сообщите нам по «телефону доверия». Без выходных ситуаций не бывает», — говорит старший оперуполномоченный управления Манат Суентаев.

Полицейский рассказал студентам о судьбе тех их сверстников, которые хотели заработать легкие деньги, но оказались за решеткой. Уже несколько молодых жителей области получили по 10 лет лишения свободы за распространение наркотиков. Администрация колледжа, как сообщают полицейские, поддержала их инициативу по взаимодействию в профилактике наркоправонарушений. В следующий раз полицейские будут проверять жилые комнаты студентов уже с использованием служебно-розыскных собак. Так же, в целях борьбы с наркопреступностью, областной департамент полиции запустил новую «горячую» линию приема сообщений — 8-747-050-35-78 (WhatsApp)

«Увидели сомнительные графити-рисунки на стенах домов, заброшенных зданий? Сообщите геолокацию по нижеуказанному номеру. Сотрудники полиции обязательно выедут на место и уничтожат незаконную рекламу», — отметила пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева.

В этом году, при поддержке волонтеров, проведено уже с десяток рейдов по закрашиванию запрещенной рекламы, в ходе которых уничтожено более полутысячи граффити с указанием адресов наркомагазинов и каналов для связи с наркоторговцами. По данным полиции в регионе с начала года из незаконного оборота изъято свыше 60 килограммов различных запрещенных веществ, в том числе около 4-х килограмов синтетических наркотиков.

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