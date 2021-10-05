Полицейские раскрыли убийство на костанайских дачах

Сотрудниками криминальной полиции ДП Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление – убийство. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

1 октября на пульт 102 Южного отдела Костанай поступило сообщение от 66-летней женщины, которая рассказала, что ее 45-летний сын ушел с дачи, на которой проживала семья и до настоящего времени не вернулся.

По данному факту полиция начала розыскные мероприятия.

В результате проведенных оперативно-следственных действий был установлен 34-летний житель города Костаная, который под тяжестью улик дал признательные показания в совершении преступления — убийстве.

В дальнейшем он указал место, куда спрятал труп потерпевшего. При осмотре места происшествия тело погибшего было найдено на берегу реки Тобол.

По предварительной версии мотивом преступления послужила ссора между мужчинами. После нанесения телесных повреждений потерпевшему, от которых он скончался, подозреваемый пытался скрыть улики и избавиться от тела.

В настоящее время он арестован, проводятся необходимые следственные действия.

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