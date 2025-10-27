USD 538.13 EUR 624.88 RUB 6.64

Полицейские раскрыли угон и задержали подозреваемого в течение часа

— Сегодня, 12:10
сирена

pixabay.com

Ночью 26 октября в дежурную часть полиции Рудного поступило сообщение: во дворе дома на улице Парковой неизвестный завладел автомобилем ВАЗ-2114.

На место незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и ближайший патруль. Осмотрев двор и прилегающую территорию, полицейские установили направление движения машины и передали ориентировку в Центр оперативного управления. По камерам видеонаблюдения удалось отследить, что автомобиль направился в сторону автодороги «Рудный – Костанай».

Благодаря оперативному обмену данными угнанный ВАЗ обнаружили и остановили в Костанае — на пересечении улиц Абая и Лермонтова. До задержания автомобиль столкнулся со столбом, после чего водитель был задержан. Им оказался 28-летний житель Рудного.

По факту начато досудебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Полиция предпринимает необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего.



