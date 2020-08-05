Полицейские Рудного спасли жителей пятиэтажного дома из пожара

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 4 августа при патрулировании улицы Парковая в городе Рудном автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жанибека Гайлымханова и старшего сержанта полиции Нурбека Ескабыл увидели, как в пятиэтажном доме горит балкон второго этажа.

Экипаж полиции разделился. Жанибек Гайлымханов стал стучать в квартиру, где горел балкон, а его напарник стал стучать во все квартиры с просьбой выйти на улицу. Дверь квартиры, в которой загорелся балкон была не закрыта. Когда полицейский вошел в помещение, то увидел, что в прихожей находилась 76-летняя пенсионерка, которая из-за задымления не могла выйти. Пенсионерка проживает в квартире с внучкой, которая в это время ушла по делам. В квартиру быстро проник дым и женщина потеряла ориентир, поэтому не смогла самостоятельно выйти.

«На третьем этаже в квартире находился трехмесячный ребенок. Родители боялись, что если выйдут в подъезд он не выдержит и задохнется. Поэтому Жанибек, поднялся через балкон и при помощи жильцов дома вынесли ребенка на улицу. Всего было эвакуировано более 30 человек. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание и установили предварительную причину – на балкон попал окурок сигареты. Пожар стал распространяться довольно быстро и пока жильцы поняли в чем дело, подъезд уже был полностью задымлен», — сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские вовремя успели оказать помощь в эвакуации жильцов подъезда.

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