Инцидент произошел ночью 13 июля в поселке Щербаково Алтынсаринского района.
Около 03:09 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании кровли пустующего здания. На место прибыли пожарные, которые приступили к тушению огня. Вскоре к ним присоединились участковые инспекторы — капитаны полиции Дулат Нурумов и Амантай Кенжебаев.
«Полицейские проникли в здание и начали обследование помещения. В задымленной котельной они обнаружили спящего мужчину. Сотрудники незамедлительно эвакуировали его из опасной зоны, спасая тем самым ему жизнь. Мужчина не пострадал и был передан медикам для осмотра. Слаженные действия экстренных служб позволили избежать трагедии»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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