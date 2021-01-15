Полицейские спасли замерзающего таксиста на трассе в Костанайской области

15 января около 02:00 часов полицейские города Тобыл патрулировали Костанайский район. На автодороге «Костанай-Аулиеколь» недалеко от поселка Рыспай автопатруль заметил мужчину, который стоял на трассе и останавливал попутный транспорт.

Когда полицейские остановились, мужчина рассказал им, что работает таксистом, ехал в поселок Рыспай и хотел проехать по полевой дороге. Съехав с дороги, автомобиль застрял в сугробе. Выбраться самостоятельно водитель не смог. На улице был 30-градусный мороз, мужчина стал замерзать. Он принял решение выйти на дорогу. Мужчина простоял на трассе почти час, попутного транспорта не было. Когда подъехали полицейские, мужчина был очень рад спасителям.

Полицейские лейтенанты Муслим Исабаев и Амандык Сыздыков сразу же приняли меры по вызволению автомашины из снежного заноса. Водителя отогрели в служебной автомашине полиции. А застрявший автомобиль вытащили тросом.

Костанаец поблагодарил патрульных полицейских за то, что не оставили в беде.

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