Полицейские высматривают и останавливают автомобили на дорогах Костанайской области

Более восьмисот нарушений правил дорожного движения уже совершено с начала года в Костанайской области неизвестными водителями.

Установить их личности полицейским тяжело, поскольку у них отсутствует страховка. Для выявления злостных нарушителей, и взымания с них штрафов, которых накопилось на полтора десятка миллионов тенге, полиция проводит спецоперации на дорогах региона. В течение четырех дней полицейские усиленно высматривают на дорогах Костанайской области автомобили, номера которых уже вбиты в специальную базу.

Ими управляют люди, которые допустили нарушения, и они были автоматически зафиксированы камерами дорожного наблюдения. Однако, отправить некоторым нарушителям уведомления о наложеных на них штрафах, невозможно, так как они не оформили страховку.

«Проводиться ОПМ «Страховой полис». Сотрудники полиции проводят рейды по установлению водителей, управляющих транспортными средствами без страхового полиса. В этом мероприятии задействованы и частные судебные исполнители», — сказал начальник отдела административной практики ДП Костанайской области Серик Абдикаликов.

Только за два дня за отсутствие документа к ответственности привлечено более 70-и водителей. 27 машин водворено на специализированную стоянку, с 6-и сняты госномера. 41 водитель, после остановки, заключил договор об автостраховании. Но, полицейским необходимо продолжать поиски нарушителей и дальше.

«С начала года в Костанайской области зафиксирован 841 неустановленный правонарушитель, которые имеют штрафы на 16 миллионов тенге. Госномера этих средств забиты в «АвтоУраган»», — скаал Абдикаликов.

Полицейские отмечают, что благодаря авто-фиксации нарушений, и розыску людей их совершивших, уменьшилось количество водителей, на которых числится не один десяток штрафов на сотни тысяч тенге. Напомним, что за нарушение законодательства республики об обязательном страховании, штраф будет равен 10-и МРП.

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