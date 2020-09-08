Полицейские задержали браконьера в Жангельдинском районе

Жангельдинском районе задержан браконьер. 34-летний житель села Торгай застрелил двух диких кабанов. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

8 сентября сотрудниками природоохранной полиции Жангельдинского отдела полиции задержан 34-летний житель села Торгай, который отстрелил двух диких кабанов. В ходе рейдовых мероприятий полицейские на территории Жангельдинского района в 15 километрах от села Торгай увидели мужчину. Местный житель в ночное время разделывал туши кабанов.

Мужчина признался, что отстрелил диких кабанов во время охоты. У него изъяли охотничий нож, двуствольное охотничье ружье 16 калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота».

С начала открытия осенней охоты в области зарегистрировано 36 административных правонарушений, из них за нарушение правил охоты -27, правил рыболовства-4, за нарушение правил ношения и перевезки оружия-4. За три дня стражи порядка в охотничьих угодьях и на водоемах региона проверено 828 охотников.

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