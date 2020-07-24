В ходе проведения рейдовых мероприятий полицейские задержали браконьера в Жангельдинском районе. 38-летний житель житель района был задержан в 15 км от села Байтурсын на реке «Карасор».

При досмотре представители органов правопорядка обнаружили и изъяли тушу сайги, охотничье оружие, 2 патрона 12-го калибра, которые в настоящий момент отправлены на экспертизу.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 ч.2 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

По словам начальника отдела природохранной полиции ДП Костанайской области подполковника Талгата Ахметова в настоящее время в регионе созданы и работают мобильные группы, которые снабжены необходимой техникой.

Группы патрулируют в Тургайском регионе, который является ареалом обитания бетпакдалиской популяции сайги. Сотрудники работают и над раскрытием фактов скотокрадства, так как в этом регионе развито животноводство.

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