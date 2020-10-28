Полицейские задержали двух браконьеров с тушами косули

По факту незаконной охоты начато досудебное расследование по статье 337 части 1 Уголовного кодекса РК. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Подозреваемые двое жителей поселка Карабалык. Они были задержаны на своем автомобиле «ВАЗ» возле села Аккудук в Карабалыкском районе.

24 октября в ходе операции «Браконьер» участковый инспектор отдела полиции Карабалыкского района, майор полиции Азар Нуралинов, совместно егерем Максутом Шакибаевым около села Аккудук была остановлена автомашина марки «ВАЗ 21093», в которой находились двое местных жителей (26 и 29 лет). В багажнике автомашины обнаружены туши сибирской косули с признаками отстрела.

В ходе осмотра полицейскими изъято незарегистрированное гладкоствольное ружье и автомашина «ВАЗ».

Полицейские регулярно проводят совместные рейдовые мероприятия направленные на пресечение и выявление нарушений природоохранного законодательства.

«Незаконная охота, особенно на животных и птиц, занесённых в Красную книгу РК, влечет административную либо уголовную ответственность. В каждом случае возмещается государству ущерб за отстреленных животных», — отметил старший инспектор отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП области Газретгали Алимгазин.

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